Bruder Miles fehlte tatsächlich bei Sofia Richies Hochzeit!

Miles Richie war wirklich nicht dabei! Am Wochenende heiratete Model Sofia Richie (24) ihren Liebsten Elliott Grainge in einer romantischen Kulisse an der Côte d’Azur. Den Fans blieb nicht verborgen, dass der Bruder der Braut auf den Hochzeitsbildern und -videos fehlte. Im Netz wurde wild spekuliert, ob Miles dem großen Tag seiner kleinen Schwester absichtlich nicht beigewohnt hatte. Allerdings hatte der Musiker eine gute Entschuldigung für seine Abwesenheit: Miles wurde positiv auf Corona getestet!

Wie Quellen von TMZ berichteten, fühlte sich der Sänger vor der Hochzeit nicht wohl. Infolgedessen machte er einen COVID-Test, der leider positiv ausfiel. Um die Gäste des Events nicht anzustecken, hatte Miles auf die Feier verzichtet. Die Insider verrieten, dass Sofia ihren Bruder liebend gerne an ihrem großen Tag dabei gehabt hätte. Auch die Hochzeitsgäste sollen den Sohn von Lionel Richie (73) vermisst haben.

Der stolze Vater hatte seine Tochter zum Altar geführt, wo sie von ihrem Bräutigam schon sehnlichst erwartet wurde. Zur Trauung trug Sofia ein klassisch weißes Brautkleid von Chanel, das bis zum Boden reichte und mit einem langen Schleier perfekt abgerundet wurde. Zur After-Party schlüpfte das Model in ein etwas praktischeres Minikleid mit Schleier.

Anzeige

Getty Images Miles Richie, 2020

Anzeige

Instagram / milesrichie Miles, Diane, Sofia und Lionel Richie im August 2021

Anzeige

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de