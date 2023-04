HealthyMandy und Oskar haben den Embryo wieder verloren

Traurige Neuigkeiten für HealthyMandy und FitnessOskar. Die Influencer mussten erst vor Kurzem einen schrecklichen Verlust verkraften: Ihr Sohn Rio starb wenige Monate nach der Geburt. Ihren Kinderwunsch wollten die Sportler trotzdem nachgehen und Mandy ließ sich künstlich befruchten. Vor wenigen Tagen verkündeten sie dann, dass es geklappt hat und sie schwanger ist. Doch nun haben Mandy und Oskar ihr Kind wieder verloren.

Auf Instagram teilen die beiden den traurigen Verlust mit. "Wir haben unseren Embryo leider verloren. Die Schwangerschaftstests waren erst positiv und dann auf einmal negativ. Das nennt man eine biochemische Schwangerschaft", erklärt Oskar in seiner Story mit. "Wir sind am Boden zerstört", gibt er außerdem zu. Derzeit seien die beiden allerdings in Istanbul, um mit ihrem Arzt einen weiteren Versuch in Betracht zu ziehen.

Erst am Montag hatte Mandy mitgeteilt, dass sie Zweifel plagen: Da waren die beiden nämlich bei ihrer Frauenärztin und ließen einen Ultraschall machen – doch es war nichts zu sehen. "Bevor die Ärztin den Ultraschall gemacht hat, meinte sie, dass es sein kann, dass man noch nichts sieht. So war es auch und irgendwie macht mich das traurig und unsicher", gab Mandy daraufhin zu.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Influencer-Paar

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

