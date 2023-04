Nach Baby-News: Brenda Song und Macaulay genießen Auszeit

Brenda Song (35) und Macaulay Culkin (42) sind glücklicher als je zuvor! Vor rund zwei Jahren durften die beiden Schauspieler ihren Sohn Dakota auf der Welt begrüßen – ihr Privatleben halten die beiden allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender war es dann sicherlich für viele Fans, als im vergangenen März bekannt wurde, dass die beiden bereits 2022 ihr zweites Kind bekamen. Nun waren Brenda und ihr Liebster Hand in Hand unterwegs – allerdings ohne ihren Nachwuchs!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mail Online vorliegen: Am vergangenen Dienstag gönnten sich die Zweifacheltern einen ausgiebigen Spaziergang in Los Angeles. Der 42-Jährige trug für den gemeinsamen Ausflug mit seiner Liebsten ein hellblaues Hemd und eine dunkle Jeans. Dazu kombinierte Macaulay schwarz-weiße Sneaker und eine lässige Sonnenbrille. Auch Brenda entschied sich für einen coolen Look: Sie wählte ein weißes Shirt, eine blaue Hose und ein Paar weiße Turnschuhe.

Laut Us Weekly durften Macaulay und Brenda kurz vor Weihnachten ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Sie sollen einen weiteren Jungen bekommen haben, der auf den Namen Carson hört. Während Macaulays Bruder die Baby-News vor rund einem Monat bestätigte, äußerten sich die beiden ehemaligen Kinderstars noch nicht zu ihrem Nachwuchs.

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin bei den American Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Brenda Song, 2019

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de