Sitzt Prinz Harry bei Krönung etwa weit hinter den Royals?

Prinz Harry (38) wird wohl von der Königsfamilie ferngehalten. Lange war nicht klar, ob der royale Aussteiger überhaupt an der Krönung seines Vaters König Charles (74) teilnehmen wird. Die endgültige Zusage kam erst vor wenigen Tagen. Doch er wird wohl einige Abstriche machen müssen, sobald die große Feier in Großbritannien beginnt. Vor allem soll Harry bei der Zeremonie in der Westminster Abbey nicht bei der royalen Familie sitzen.

Ein Palast-Insider verrät RadarOnline, dass Harry beim Hauptteil der Krönung nicht in der Nähe seiner Familie sein wird. Demnach soll er ganze zehn Reihen hinter den anderen Mitgliedern sitzen. Hinzu kommt, dass der 38-Jährige nach der Feier auch nicht lange bleiben wird. Er soll sogar möglichst schnell nach Kalifornien zurückkehren wollen. Die Gründe könnten natürlich seine daheimbleibende Ehefrau Herzogin Meghan (41) und die beiden Kinder sein.

Laut weiteren Quellen soll Harry den Weg nach London grundsätzlich nur auf sich nehmen, um seinen Vater bei so einem wichtigen Moment zu unterstützen. "Er kommt, um einen Fuß in die Tür zu setzen, und er kommt, weil sein Vater will, dass er dabei ist", hatte der einstige Butler Paul Burrell (64) zu The Sun gemeint. Und Charles soll sich darüber freuen, dass seine beiden Söhne vor Ort sind.

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Filmpremiere

Getty Images König Charles III.

