Rapper MoneySign Suede stirbt mit 22 Jahren im Gefängnis

MoneySign Suede hatte große Pläne. Der junge Rapper galt in seiner Heimat Mexiko als aufstrebender Musiker mit großen Karriereplänen. Doch weil er immer wieder kriminell wurde, schien es zuletzt nicht wirklich voranzugehen. Auch die vergangenen Monate verbrachte er hinter Gittern und es ist nicht der erste Aufenthalt im Knast. Er soll unter anderem in eine Messerstecherei verwickelt gewesen sein. Nun muss seine Familie Abschied nehmen: MoneySign ist mit 22 Jahren verstorben.

Mittwochabend wird der Tod von MoneySign bekannt. Laut Medienberichten wurde der 22-Jährige in einem örtlichen Gefängnis in Los Angeles tot aufgefunden wurde. Zu seinen Todesumständen ist bisher nichts bekannt, aber der Musiker verlor sein Leben kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Auf seinem Instagram-Profil meldet sich auch schon die Familie zu Wort und richtet eine Warnung an die Fans: "Wir sind dankbar für die Beileidsbekundungen. Unsere Familie hat keine Spendenaktion eingerichtet, fallt nicht auf irgendwelche Betrügereien herein. Danke!"

Vor seinem Tod hatte MoneySign sein erstes Tape aufgenommen. Kurz davor hatte er eine zwölfmonatige Bewährungsstrafe hinter sich gebracht. "Ich habe dieses Tape aufgenommen, seit ich aus dem Gefängnis kam. Als ich aus dem Gefängnis kam, war ich wirklich motiviert. Meine Denkweise war: Ich muss hart für mich arbeiten", erklärt der gebürtige Mexikaner AllHipHop. Sein größtes Ziel sei es gewesen, Musik machen zu können.

