Sieben Jahre: Ex von "Goodbye Deutschland"-Star muss in Haft

Lisa Reyes Ex-Mann muss hinter Gitter. Die Influencerin und ihre kleine Familie wurden durch die TV-Show Goodbye Deutschland bekannt. Zusammen mit ihrem Mann Robert und den beiden Söhnen wanderte sie in die USA aus. Mittlerweile ist das Paar zwar getrennt, doch es scheint sich immer noch zu verstehen. Deshalb ist diese Nachricht jetzt ein echter Schlag: Lisas Ex muss für ganze sieben Jahre ins Gefängnis.

Das verkündet Lisa jetzt bei Instagram. "Er hat sieben Jahre Gefängnis bekommen. Das hat mich sehr schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es zuletzt hieß, dass es wahrscheinlich eine Bewährungsstrafe wird", meint die Blondine entsetzt. Robert wird vorgeworfen, ganze 3,1 Millionen Euro an Geldern veruntreut zu haben. Angeklagt wurde er mit zwei weiteren Männern. Zwar sei es möglich, dass der US-Amerikaner nicht die ganze Haftstrafe absitzen muss – aber dennoch werde er ein paar Jahre hinter Gittern sein: "Mir tut es unfassbar leid für die Jungs. Die mussten in den letzten Monaten durch so viel Scheiß durch und verlieren jetzt erstmal ihren Vater."

Als der Prozess vergangenes Jahr begonnen hatte, sah es für Robert aber noch wesentlich schlechter aus. Ihm drohten ganze 125 Jahre Haft! Doch im August hatte er vor Gericht eine Teilschuld zugegeben. Laut Gerichtsdokumenten habe er gestanden, Millionenbeträge "auf Grundlage falscher und irreführender Darstellungen zur Unterstützung von Präsidentschaftskandidaten" erbeten zu haben.

Instagram / lisarrey Lisa Reyes, Reality-Star

Instagram / lisarrey Lisa Reyes und Robert Reyes mit ihren Kindern

Instagram / lisarrey Lisa Reyes und Robert Reyes küssen sich

