Sind die Bachelor-Dreamdates dieses Jahr zu unromantisch?

Was ist aus den allbekannten Dreamdates geworden? Die Datingshow Der Bachelor neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Der Rosenverteiler David Jackson datet nur noch vier Frauen, mit denen er nun in der neunten Folge traumhafte Dates erleben darf. Das wurde zumindest so angeteasert. Doch statt atemberaubender Kulissen und romantischer Dinners bekamen die Zuschauer oberflächliche Gespräche und kleine Picknicks zu sehen. Fehlt hier der Kitsch?

Als Erstes durfte die Kandidatin Angelina Utzeri ran. Sie und David freuten sich sehr auf eine kleine Bootstour in Rio de Janeiro. Dabei lagen sie sich gegenüber und sprachen davon, wie gerne sie sich doch nahekommen – geknutscht wurde auch. Ein Picknick an Land rundete das sogenannte Dreamdate ab. Im Vergleich dazu hatte es vergangenes Jahr beispielsweise eine Heißluftballonfahrt mit wunderschönem Sonnenaufgang gegeben. Die Kandidatin Nele Wüstenberg (29) hatte ein großes Dinner und eine anschließende Übernachtung mit Bachelor Dominik Stuckmann (31) erleben dürfen.

Für die Teilnehmerin Chiara Dülberg stand eine Tramfahrt durch die brasilianische Stadt an. Aber auch danach wurde es nicht romantischer, denn David sprach die Münchnerin auf die Fake-Vorwüfe an, die seit einigen Folgen im Raum standen. Henriette Kibat-Koops' Aktivität fiel aufgrund des schlechten Wetters ganz ins Wasser, sodass sie ebenfalls eine Rundfahrt durch die Stadt und einen kleinen Snack am Strand bekam. Tatsächlich durfte sich Lisa Mieschke über einen Helikopter-Flug freuen – wirklich leidenschaftlich wurde es währenddessen aber auch nicht. Was meint ihr: Sind die Dreamdates nicht romantisch genug? Stimmt unten ab!

RTL David Jackson und Henriette Kibat-Koops bei "Der Bachelor"

RTL Nele und Dominik bei "Der Bachelor" 2022

RTL Chiara und Bachelor David

