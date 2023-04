So ähnlich sehen sich Katie Holmes und ihre Tochter Suri

Das ist ein ziemlich seltener Anblick! Eigentlich bemühte sich die Schauspielerin Katie Holmes (44) in der Vergangenheit stets darum, ihre Tochter Suri Cruise aus dem Trubel und Blitzlichtgewitter der Öffentlichkeit weitgehend herauszuhalten. Inzwischen ist der Promi-Spross schon 17 Jahre alt. Jetzt sah man das Mutter-Tochter-Gespann bei einem gemeinsamen Ausflug am Flughafen – und dabei fällt auf: Katie und Suri sehen sich verblüffend ähnlich!

Auf aktuellen Fotos, die Dailymail vorliegen, sieht man die beiden am Flughafen von Los Angeles in legeren Outfits. Die 44-Jährige zeigte sich mal wieder von ihrer natürlichen Seite, ganz ohne Make-up – und die 17-Jährige ist ihrer Mama Katie wie aus dem Gesicht geschnitten!

Letzten Sommer verriet die alleinerziehende Mutter, dass ihre Tochter eine Cover-Version des Songs "Blue Moon" für ihren neuen Film "Alone Together" aufgenommen hatte. Die Stimme von Suri ist im Vorspann des Films zu hören. Gegenüber Yahoo! Entertainment verriet der Filmstar: "Ich will immer das höchste Niveau an Talent, also habe ich sie gefragt."

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Elder Ordonez / SplashNews.com / ActionPress Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

MEGA / Jawad Elatab Katie Holmes und ihre Tochter Suri im Januar 2018

