Darum hält Katie Holmes Tochter aus der Öffentlichkeit raus

Katie Holmes (44) und Tom Cruise (60) sind absolute Weltstars. Dementsprechend groß ist auch das öffentliche Interesse an ihrer gemeinsamen Tochter. Schon in frühesten Kindertagen war Suri (16) dem Blitzlichtgewitter der Paparazzi ausgesetzt. Nach der Trennung der beiden Schauspieler bemühte sich die Mutter aber darum, ihr Kind aus dem Trubel rauszuhalten. Mittlerweile ist Suri fast 17 Jahre alt – trotzdem sind Mama Katies Beschützerinstinkte noch da!

In einem Interview mit Glamour erklärt die 44-Jährige, warum sie den Medien so selten von ihrer Suri berichtet. "Was für mich bei meiner Tochter wichtig ist, weil sie in jungen Jahren so stark in der Öffentlichkeit stand, ist, dass ich sie beschützen möchte", erklärt sie ganz ehrlich. Sie scheint eine super Beziehung zu der 16-Jährigen zu haben. "Ich bin sehr dankbar, ihr Elternteil zu sein. Sie ist ein unglaublicher Mensch", schwärmt die Dawson's Creek-Darstellerin stolz.

Suri lebt derzeit mit ihrer Mama in New York – von ihrem Vater will sie offenbar nichts wissen. "Suri kennt ihren Vater nicht mehr und hat seit einem Jahrzehnt keine Zeit mehr mit ihm verbracht. Sie geht nicht mehr in seine Filme und er spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben", verriet ein Insider vor wenigen Wochen gegenüber Daily Mirror.

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

Getty Images Katie Holmes und Suri Cruise im Juni 2021

Getty Images Tom Cruise, Katie Holmes und ihre Tochter Suri im November 2006

