Suri Cruise ist fast gleich groß wie ihre Mama Katie Holmes

Sie ist ganz schön gewachsen! Im Jahr 2006 ist Suri Cruise (16) auf die Welt gekommen. Ihre Eltern sind niemand anderes als Katie Holmes (44) und Tom Cruise (60). Nachdem sich diese im Jahr 2012 scheiden ließen, wuchs der Promi-Spross bei seiner Mutter in New York auf. Heute, fast 17 Jahre später, ist aus dem einst kleinen Mädchen eine junge Frau geworden – die schon fast so groß wie ihre Mutter ist!

Auf aktuellen Fotos, die Hollywood Life vorliegen, sieht man das lässig gestylte Mutter-Tochter-Duo durch die Straßen New Yorks spazieren. Im Gegensatz zu der 44-Jährigen, die ihre Kappe tief im Gesicht trägt, sieht man Suris ganzes Gesicht – sie strahlt bis über beide Ohren. Während sie auf früheren Bildern immer noch um einen Kopf kleiner als Katie war, scheint der Teenager jetzt einen Schub gemacht zu haben: Sie ist mittlerweile nahezu gleich groß wie ihre Mama.

Vor Kurzem verriet Katie gegenüber Variety, dass sie ihrer Tochter eine Arbeit von sich gezeigt habe: "Sie [Suri] hat Dawson's Creek gesehen, und ich denke, es ist komisch, da sie ein Teenager ist. Ich sage nicht: 'Du musst Mamas Filme und Serien schauen.' Aber während der Pandemie haben wir viel darüber gelacht", erzählte die Schauspielerin.

