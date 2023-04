15 Jahre nach "Stadtaffe": Peter Fox macht neues Solo-Album

Peter Fox (51) veröffentlicht sein zweites Album. Eigentlich gehört der Musiker der Band Seeed an und die sind seit vielen Jahren eine Größe in der deutschen Musikbranche. 2008 versuchte er sich als Solo-Künstler. Seine Platte "Stadtaffe" wurde ein großer Erfolg und platzierte sich gleich in mehreren Chartlisten in der Top Ten. Bis Oktober 2022 mussten Peters Fans dann auf einen neuen Solo-Track warten – und jetzt folgt endlich das Album!

Schon am 26. Mai erscheint Peters neues Album. Bei Instagram schreibt er: "Getrieben von dem Willen, frische Musik und Energie rauszubringen und mit viel Liebe im Bauch, trotz Stress im Gepäck, bin ich kurz davor, ein Album fertig zu bekommen." Die Platte wird den Titel "Love Songs" tragen und vermutlich auch die Lieder enthalten, die in den vergangenen Monaten veröffentlicht wurden. Darunter befindet sich sicher nicht nur Peters Solo-Comeback "Zukunft Pink", sondern auch die Lieder wie "Ein Auge blau" oder "Vergessen wie".

Nachdem Peter, der bürgerlich Pierre Baigorry heißt, "Zukunft Pink" veröffentlicht hatte, reagierten seine Fans mit beinahe überschwänglicher Begeisterung. Das Musikvideo wurde mit 270.000 Klicks belohnt und die Kommentare zeigten die Freude der Community: "14 Jahre gewartet. Ich bin endlos glücklich! Die Zukunft ist Pink!" Obendrein erhielt der 51-Jährige noch eine Auszeichnung bei der 1Live Krone als bester Song.

Peter Fox bei der 1Live Krone 2008

Peter Fox, Musiker

Peter Fox live

