Nach 14 Jahren: Fans lieben den Comeback-Song von Peter Fox

Er ist endlich wieder da! Peter Fox (51) landete mit seinem ersten Solo-Album "Stadtaffe" im Jahr 2008 einen Riesen-Hit. Mit seinen Songs "Haus am See" und "Schwarz zu Blau" stand der Seeed-Sänger wochenlang in den deutschen Charts. Danach war es länger ruhig um den Künstler – bis jetzt! Gestern meldete sich Pierre Baigorry alias Peter Fox mit seinem neuen Song "Zukunft Pink" als Solo-Künstler zurück und begeisterte damit seine Fans!

Am Donnerstagabend hatte das lange Warten endlich ein Ende. Peter Fox meldete sich mit dem Song "Zukunft Pink" als Auftakt zum Solo-Album zurück. Mit der neuen dynamischen Hymne gegen die aktuellen Krisen dieser Welt feierte der 51-Jährige mit Passagen wie "Power to the People", "Frauen rulen die Welt" und "Meine Süßen, Future is now!" das Leben. Außerdem holte sich Peter Fox tatkräftige Unterstützung von der Künstlerin Inéz Schaefer, die mit ihrer außergewöhnlichen Stimme den weiblichen Part im Refrain übernahm.

Sein Musikvideo erreichte in der Nacht mehr als 270.000 Klicks und begeisterte seine Fans. "14 Jahre gewartet. Ich bin endlos glücklich! Die Zukunft ist Pink!", "Comeback des Jahres!" oder "Danke Peter! Was für ein mega Song!", schrieben einige Follower auf Instagram. Unter dem YouTube-Video kommentierten nicht weniger enthusiastische Fans: "Je öfter ich es höre, desto besser wird der Song!", "Dieses Comeback mit dieser Botschaft ist fantastisch!" oder "Genau das haben wir gebraucht!"

Getty Images Der Seeed-Frontsänger Peter Fox

Action Press Peter Fox live

Getty Images Peter Fox und Frank A. Delle von Seeed im November 2019

