Nach 14 Jahren: Peter Fox feiert jetzt sein Solo-Comeback!

Tolle Nachrichten für alle Peter Fox-Fans! Vor 14 Jahren brachte der Musiker, der sonst als Teil der Gruppe Seeed unterwegs ist, sein erstes Solo-Album "Stadtaffe" heraus – die Platte schlug ein wie eine Bombe. Damals machte er auch gleich klar, dass sie seine einzige als Solokünstler bleiben werde. Doch jetzt hat er sich offenbar umentscheiden: Peter bringt neue Musik heraus!

Das verkündete die Plattform Spotify heute auf Instagram mit einem postapokalyptischen Video, in dem ein Hochhaus durch die Luft fliegt. Den Namen des Werks, "Zukunft Pink", hatte Peter davor in zwei Teaser-Clips schon selbst verraten. "Könnte das der Beginn von etwas Großem sein...?", schrieb er gestern unter ein Video, in dem er von einer Frau über der Schulter in ein Hotelzimmer gebracht wird, bevor Champagnerkorken knallen. Ob dahinter vielleicht sogar ein ganzes Album steckt, wird man heute Abend um 20 Uhr sehen.

Dass wohl mehr als ein Lied veröffentlicht wird, scheint eigentlich schon klar: Die ersten Auftritte, die der 51-Jährige wieder ohne seinen Kollegen von Seeed absolvieren wird, sind nämlich schon bekannt: Die Festivals Southside und Hurricane kündigten Peter als großer Headliner für 2023 an.

Getty Images Peter Fox bei der Echo-Verleihung 2009 in Berlin

Panama Pictures Peter Fox im Juli 2022

Getty Images Peter Fox mit seiner Band Seeed, 2019

