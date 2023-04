BFF-Beef: Amira Pocher lästert über ihre ehemalige Freundin

Der Streit geht in die nächste Runde. Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass sich die Moderatorin Amira Pocher (30) heftig mit einer ihrer engen Freundinnen gezofft haben soll. Dabei handelt es sich vermutlich um Evi, die in der Vergangenheit anscheinend bereits als Kindermädchen im Pocher-Haushalt eingesprungen ist. Doch Frieden haben die beiden Frauen offenbar noch längst nicht geschlossen. Nachdem Evi Designer-Kleidung verkauft haben soll, die sie von der Moderatorin geschenkt bekommen hatte, geht der Zoff in die nächste Runde. Jetzt holte Amira zum Gegenschlag aus.

"Ich bekomme ein paar Screenshots geschickt, dass meine Sachen verkauft werden, von der anderen Person, die sie von mir geschenkt bekommen hat", erklärte die Brünette in ihrer Instagram-Story. Außerdem plauderte sie sichtlich höhnisch aus, dass der Kleiderschrank ihrer Freundin zu 80 Prozent aus ihren Klamotten bestehe. Dennoch gab Amira Entwarnung: Der Verkauf sei mit ihr abgesprochen gewesen. Den angeblichen Grund dafür nannte sie auch: "Weil sie dringend Geld braucht".

Bereits im Februar hatte Amira im Netz bekannt gegeben, einen Schlussstrich gezogen zu haben. Und das "Aus vielen Gründen, das könnt ihr mir glauben". Diese gab die Moderatorin ebenfalls preis: "Ich habe mich nicht mehr anlügen, schlechtreden und ausnutzen lassen." Ob es sich dabei wirklich um ihre ehemalige Freundin Evi handelt, stellte sie jedoch nicht klar.

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de