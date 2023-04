Fans begeistert: Till Lindemann geht wieder solo auf Tour!

Till Lindemann (60) liefert seine Fans eine Show. Als Frontmann der Rockband Rammstein zählt der Sänger zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands. Die Touren der Gruppe sind oft binnen weniger Stunden ausverkauft und bei den Konzerten liefern die sechs Jungs eine gewaltige Show. Doch der 60-Jährige ist auch allein unterwegs. Und jetzt können die Fans Till endlich wieder als Solo-Künstler live erleben!

Auf seinem Instagram-Kanal gibt Till nicht nur bekannt, auf Tour zu gehen, sondern erfreut seine Fans auch direkt mit den Terminen. Ganze 24 Shows in 13 verschiedenen europäischen Ländern wird er spielen. Los geht es am 8. November in Leipzig. Und das Plakat verrät schon, dass es eine wilde Show werden wird. Der Leipziger grinst mit knallrotem Zylinder und einem breiten Stachelkragen auf seine Fans herab. Aber in den Kommentaren wird schnell deutlich: Die Anhänger sind von dieser Ankündigung begeistert. "Oh mein Gott. Das ist unglaublich, mein Gentleman Till. Wir lieben dich", freut sich nicht nur ein User.

Tills Erfolge brachten ihm sogar eine eigene Statue ein. Der Künstler Roxxy Roxx hatte ihm ein Bronzeabbild gewidmet und das in Rostock aufgestellt, wo sein Vorbild als Kind lebte. Doch lange blieb sie da nicht stehen. Im Januar erklärte Roxxy Bild: "Leider wurde Till bereits gestohlen. Ich hatte damit gerechnet, aber meine Hoffnung war, dass er wenigstens über seinen Geburtstag stehen bleibt."

United Archives GmbH Till Lindemann bei der Premiere des Films "Rammstein: Paris"

Getty Images Till Lindemann bei einem Rammstein-Konzert in Schweden

Instagram / roxxy__roxx_ Till Lindemann als Bronze-Statue

