Gleich zwei! Diese GNTM-Mädels schmeißt Heidi Klum raus

Bei Germany's next Topmodel müssen gleich mehrere Kandidatinnen gehen. In dieser Woche mussten sich die Mädels von Modelmama Heidi Klum (49) in der Castingwoche beweisen. Dabei konnten sie unter anderem einen Job von Designer Kilian Kerner ergattern. Nicole überzeugte ihn beispielsweise mit Bravour. Doch wie immer bekamen längst nicht alle ein Engagement. Und zwei davon schickte Heidi am Ende nach Hause.

Nach der Castingwoche in Berlin wurden die Nachwuchsmodels mit einem schweren Catwalk im Bällebad konfrontiert. Damit hatten einige der GNTM-Teilnehmerinnen ihre Schwierigkeiten und schließlich mussten gleich zwei ihre Koffer packen. Als Erstes traf es Rotschopf Cassy Cassau. "Wir haben uns gegen die entschieden, die heute für uns kein wirkliches Model auf dem Catwalk war", erklärte Heidi. Es fehle ihr an der "nötigen Wandelbarkeit". Als Zweites traf es dann Marielena. Vor allem Gastjuror Kilian sieht in dem Best-Ager-Model kein richtiges Model. Und auch für Heidi reiche das Potenzial der 53-Jährigen nicht aus.

Während die beiden Mädels ihren Rausschmiss mit Fassung trugen, sorgten sie bei den anderen für Entsetzten. Vor allem bei Cassys Abschied flossen bittere Tränen. "Niemand hätte damit gerechnet, vor allem wir nicht", meinte Selma sichtlich entsetzt. Und auch bei Marielena kullerten die Tränen. Vor allem Cassy konnte gar nicht glauben, dass die beiden zusammen nach Hause fliegen müssen. "Ich bin natürlich enttäuscht, weil ich gerne länger geblieben wäre, um mehr zu lernen", meinte die Ausgeschiedene.

ProSieben/Sven Doornkaat Cassy Cassau bei "Germany's next Topmodel" 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Marielena, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2023

