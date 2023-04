Castingwoche: Diese GNTM-Kandidatinnen räumen die Jobs ab!

In dieser Woche wartete eine besondere Herausforderung auf Heidi Klums (49) Schützlinge! Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen traten nämlich die lange Reise von Los Angeles nach Berlin an, um sich im Rahmen der Fashion Week bei zahlreichen Castings vorzustellen: Unter anderem hatte der Modedesigner Kilian Kerner und auch die Firma Néonail Aufträge zu vergeben. Aber welche GNTM-Teilnehmerinnen konnten sich letztendlich die begehrten Jobs sichern?

Kilian Kerner suchte für seine Show im Rahmen der Fashion Week ein Model, das für ihn auf dem Catwalk seine neuste Kollektion präsentiert – und eine Kandidatin konnte ihn so richtig begeistern: Nicole bekam den Job von dem Designer. Allerdings hatte er noch eine Überraschung parat. "Jetzt tue ich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Ich werde jetzt noch ein Model buchen, das es mir heute sehr schwer gemacht hat – und wovor ich auch ein bisschen Angst habe, dass das schiefgehen könnte", erklärte Kilian und buchte daraufhin Nina für seine Show. Sie hatte ihn zuvor zwar mit ihrem Look begeistert, doch nicht mit ihrem Können auf dem Laufsteg.

Auch die Firma Néonail hatte einen Job zu vergeben – für eine deutschlandweite Kampagne suchten die Verantwortlichen ein selbstbewusstes Model! Olivia räumte diesen Mega-Auftrag ab. "Olivias Persönlichkeit hat uns am meisten überzeugt. Man hat sie direkt gespürt, als sie hereingekommen ist", schwärmte der Kunde. Zusätzlich gab es einen Job für das Handtaschenlabel Zoé Lu zu ergattern – und den schnappte sich Ida.

ProSieben/Sven Doornkaat Kilian Kerner und Nicole bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben/Sven Doornkaat Nina beim Kilian-Kerner-Casting

ProSieben / Richard Hübner Olivia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

