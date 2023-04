Kam Megan Fox etwa nicht zur Geburstagsfeier von Freund MGK?

Megan Fox (36) distanziert sich schon wieder! Bereits seit einigen Wochen stehen Trennungsgerüchte um die Schauspielerin und Machine Gun Kelly (33) im Raum. Angeblich soll der "Papercuts"-Interpret mit seiner Gitarristin Sophie Lloyd fremdgegangen sein. Deswegen legte das Paar erst mal eine Pause ein und warf sogar seine Hochzeitspläne über Bord. Vor wenigen Tagen hatte der Sänger seinen 33. Geburtstag mit einer ausgelassenen Party gefeiert. Obwohl Megan und MGK sich wieder vertragen haben, war der Transformers-Star nicht unter den anwesenden Gästen.

Ganz unter dem Motto seines Rock'n'Roll-Lifestyles geriet die Geburtstagsparty so stark außer Kontrolle, sodass sie von der Polizei beendet werden musste. Trotzdem teilte der Rapper auf Instagram eine Reihe von Fotos – auf einem Bild ist Machine Gun Kelly in Unterwäsche und mit einem Geburtstagshut zu sehen, während er eine Schärpe trägt, auf der steht: "Ich bin 32+". Seine angebliche Partnerin ist weder auf den Bildern seiner Beiträge, noch in seinen Storys auszumachen. Bisher hat Megan ebenfalls noch keine öffentlichen Glückwünsche an den Musiker gerichtet.

Wie People im vergangenen Monat berichtet hatte, habe die ehemalige "Sexiest Woman in the World" Probleme, ihrem Noch-Verlobten zu vertrauen. Die beiden arbeiten wohl an ihrer Beziehung, doch Insider halten ein richtiges Liebescomeback für unwahrscheinlich. "Das Ganze läuft wirklich darauf hinaus, dass es nicht funktioniert", vermuten die Quellen.

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly an seinem 33. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Premiere von "Good Mourning"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de