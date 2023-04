Nach Trennung: Timon Krause soll zu Hause rausgeflogen sein

Was hat Timon Krause (28) da bloß angestellt? Der Mentalist tanzt gerade Woche für Woche über das Let's Dance-Parkett. Seine Teilnahme an der Tanzshow war in den vergangenen Tagen allerdings in den Hintergrund gerückt. Der Berliner soll sich von seiner langjährigen Freundin Sarah Fuchs getrennt haben. Angeblich waren die beiden sogar verlobt. Doch jetzt ist alles aus: Timons Ex soll ihn sogar rausgeschmissen haben!

Wie Bild erfahren haben will, sei der 28-Jährige kurz nach Ostern aus der gemeinsamen Wohnung mit seiner damaligen Freundin geflogen – allerdings nicht allein, sondern mit seinem Hund. Der muss aber angeblich nicht auf die Gesellschaft einer Frau verzichten: Timons Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) soll sich auch um den Vierbeiner kümmern.

Doch Ekat soll nicht nur eine gute Hundesitterin sein. Sie hat angeblich auch ein Auge auf Timon geworfen und verbringt momentan viel Zeit mit ihm. Seit zwei Wochen sollen sie gemeinsam in einem Kölner Hotel leben. Zuvor hatte Timon seiner Verflossenen wohl verboten, ihn während der Proben oder im Studio zu besuchen. Ekats Beziehung zu ihrem Verlobten soll zu einem ähnlichen Zeitpunkt in die Brüche gegangen sein.

Anzeige

RTL Timon Krause, "Let's Dance"-Kandidat

Anzeige

Instagram / timonkrause Timon Krause und Sarah Fuchs im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de