Wird Mentalist Timon Krause bei "Die Verräter" zur Gefahr?

Es geht wieder los! 16 Stars stellen sich den Herausforderungen des Lügens in der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem!. Unter den bekannten Gesichtern des deutschen Fernsehens ist dieses Mal auch Timon Krause (30) mit von der Partie. Doch die Fähigkeiten des Mentalisten scheinen den einen oder anderen Teilnehmer einzuschüchtern. Vor allem die vier Verräter Mirja du Mont (49), Wayne Carpendale (48), Charlotte Würdig (46) und Motsi Mabuse (44) fürchten sich vor Timon – und zwar zu Recht. Kurz nachdem die Verräter von Moderatorin Sonja Zietlow (56) ausgewählt wurden, stellt der Gedankenkünstler seine ersten Vermutungen an und ist gleich drei Verrätern auf der Spur. "Es könnte sein, dass Mirja jetzt so nervös war, dass das eine abweichende Baseline zeigt, weil sie vorher nicht so nervös war", überlegt er.

Hat Mirja nun Angst, von Timon entlarvt zu werden? "Das ist wirklich crazy. Ich hab gedacht: 'Ich bleibe jetzt einfach ruhig und gucke ihn immer an'", zeigt sie sich im Interview zuversichtlich. Doch auch die Tänzerin rückt ins Visier des Mentalisten: "Motsi könnte einer sein – zumindest hat sich da an der Körpersprache am runden Tisch etwas verändert." Auch die Ex von Sido (44) verhält sich laut Timon verdächtig. "Charlotte nur so halb, weil sie die einzige war, die, als ich reingekommen bin, aufgestanden ist und gesagt hat: 'Ich gehe.' Mirja war extrem aufgeregt und ist extrem leise geworden", lässt er die Situation Revue passieren. Seine Überlegungen behält er allerdings für sich und teilt diese nicht explizit mit der Gruppe.

Für Timon ist "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" nicht die erste TV-Show. Im Jahr 2023 nahm er am beliebten Tanzformat Let's Dance teil und tanzte sich in die Herzen der Zuschauer. Im zarten Alter von zwölf Jahren sah Timon eine Hypnoseshow im Fernsehen und versuchte sich prompt an dem, was er zuvor gesehen hatte, wie er im "Let’s Dance"-Podcast erzählte. Er gab zu verstehen, dass jeder Mensch das Handwerk der Hypnose erlernen könne. "Ich bin kein Wahrsager. Ich habe gecheckt, wie mein Geist funktioniert und auch der von anderen", erklärte er.

RTL / Stefan Gregorowius Timon Krause, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Teilnehmer, 2025

RTL Timon Krause, Mentalist

