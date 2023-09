"Keine Medikamente helfen": Ekat Leonova geht es schlecht

Ekaterina Leonova (36) versetzt ihre Fans in Sorge. Eigentlich schien bei der Profitänzerin zuletzt alles rundzulaufen. Sie ergatterte einen Platz am Jurypult von Das Supertalent und auch privat soll sie sehr glücklich sein. Zumindest wurde ihr eine Liaison mit ihrem einstigen Let's Dance-Tanzpartner Timon Krause (29) nachgesagt. Die beiden haben sich angeblich schon zusammen auf die Suche nach einer gemeinsamen Wohnung gemacht. Doch jetzt schlägt Ekat plötzlich ganz ernste Töne an.

In ihrer Instagram-Story wirkte die 36-Jährige ziemlich traurig. "Ich weiß, ich sehe scheiße aus", erzählte sie. Krank sei gebürtige Russin aber nicht: "Es sind Schmerzen, gegen die keine Medikamente helfen." Was genau vorgefallen ist, ließ sie offen. Doch am Schluss zeigte sich Ekat trotz allem positiv: "Alles wird gut. Der Sonnenschein kommt bald wieder zurück. Wie man sagt: Die Show muss weitergehen."

Einige Fans vermuten, dass Ekats bedrückte Stimmung mit Timon zu tun haben könne. Unter ihrem neuesten Post sammeln sich zumindest eine Reihe solcher Kommentare. "Tut mir ehrlich leid, dass es mit Timon vorbei ist. Hatte ich wohl doch recht und er bandelt wieder mit seiner Ex an", schrieb zum Beispiel ein User. Eine anderer rief jedoch dazu auf, dass man diese Äußerung nicht ernst nehmen solle: "Der versucht immer, Unruhe zu stiften."

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause bei "Let's Dance" 2023

Instagram Ekaterina Leonova im Juni 2023

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance"-Tanzpaar

