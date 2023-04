Walk im Bällebad: GNTM-Zuschauer sind wieder fassungslos!

Die Germany's next Topmodel-Walks kommen in diesem Jahr bei den Zuschauern gar nicht gut an. In der diesjährigen Staffel überrascht Heidi Klum (49) die Fans und ihre Nachwuchsmodels mit zahlreichen verrückten Aufgaben für den Catwalk: So mussten die Mädels schon Quizfragen dabei beantworten, oder sich ganz wilde eigenen Stile ausdenken, weswegen sie beispielsweise wie Zombies oder Pinguine über den Laufsteg watschelten. Und auch der Walk der aktuellen Folge nervt die Fans...

In Folge elf müssen die Models nämlich durch ein Bällebad laufen. Viel zu gefährlich, finden die Twitter-User! "Ist okay, wenn ihr euch die Knöchel brecht, lasst es euch nur nicht im Gesicht anmerken", kommentiert ein Zuschauer beispielsweise ironisch. "Wieder so ein stupider Sinnlos-Walk, um sich über die Mädels lustig zu machen" und "Die Walks sind doch schon längst nur noch Schikane", stimmen ihm andere zu. Der Laufsteg sei nicht realistisch und die Situation wegen der Verletzungsgefahr auch nicht unterhaltsam.

Auch Heidi versuchte ihr Glück vor den Gastjuroren Kilian Kerner und Anna Dello Russo (61) und stolzierte durch die bunten Bälle – doch auch das Supermodel konnte den Walk nicht fehlerfrei absolvieren! Von dem Walk war die Modelmama anfangs wohl auch gar nicht so begeistert: "Zuerst dachte ich, das ist ein bisschen albern mit den Bällen – aber ich finde das eigentlich cool", erklärte sie.

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Ida Kulis bei GNTM 2023

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Cassy Cassau bei "Germany's next Topmodel" 2023

Anzeige

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum bei GNTM 2023

Anzeige



