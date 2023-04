Schon wieder ein verrückter Walk: Die GNTM-Fans sind sauer!

Ist das der schlimmste Germany's next Topmodel-Walk aller Zeiten? Die Kandidatinnen müssen sich jeweils drei verschiedene, völlig ausgefallene Walk-Stile überlegen und bei der Entscheidung im Walk-Duell gegen eine Kontrahentin antreten. So weit, so gut – aber die Art und Weise, wie sie laufen, hat nichts mehr mit einem klassischen Catwalk am Hut. Die Fans sind entsetzt von der ulkigen Aufgabe und lassen kein gutes Blatt an dem Walk!

"Dieser Walk sieht aus wie ich, wenn ich nach einem Saufabend mit den Mädels nach Hause komme und zur Toilette renne", schreibt eine Zuschauerin auf Twitter. Eine andere hat die Models auch fast verwechselt: "Dachte eben das wären Waldorfschüler, die ihren Namen tanzen." Die Fans finden, dass die Kandidatinnen mit ihren überzogenen Posen und ihrem komischen, nach vorne geneigten Gang eine Ähnlichkeit mit Zombies haben. Dazu kommentiert ein User: "Die neue The Walking Dead Audition sieht wild aus."

Modelmama Heidi Klum (49) ist total begeistert von dem Entscheidungs-Walk und ist stolz, dass ihre Mädels so viel Selbstbewusstsein haben. Sie feiere manche Interpretationen sehr. Mit dem Superstar gemeinsam in der Jury sitzt heute Coco Rocha (34), die vorher das Coaching für den Walk mit den angehenden Models durchgeführt hat. Schon das Training hat bei den Fans bitter aufgestoßen.

Copyright: ProSieben/Richard Hübner Katherine und Nina bei GNTM

Copyright: ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum und Coco Rocha bei dem Entscheidungswalk

Copyright: ProSieben/Richard Hübner Cassy,Anna-Maria und Maike beim Entscheidungswalk

