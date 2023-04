Embryo verloren: Antonia Elenas Arzt hat eine Vermutung

Antonia Elena will ihrer großen Community mit ihrer Geschichte Mut machen! Die Fitness-Influencerin und ihr Verlobter Christian Wolf machen eine schwere Zeit durch. Das Paar freute sich darüber, Eltern zu werden. Doch dann der Schock: Die Netz-Bekanntheit verlor ihren Embryo in der sechsten Schwangerschaftswoche. In der Kinderwunschklinik wurden mögliche Gründe dafür untersucht – und Antonia will dies mit ihren Fans teilen.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt vor allem Christian, was beim Gespräch in der Kinderwunschklinik herausgekommen ist: "Der Arzt geht davon aus, dass das Embryo ein Defekt hatte. Und, dass es auch eine gute Sache ist, dass es aufgehört hat sich zu entwickeln." Es würde nichts geben, was das Paar hätte anders machen können. "Am Ende wäre es wahrscheinlich nicht lebensfähig gewesen", führt Antonia aus.

Sie geben ihren großen Wunsch nicht auf. "Deswegen werden wir auch direkt weitermachen", betont Christian. Die Chance auf eine gesunde Schwangerschaft sei höher, wenn die Unternehmer direkt weitermachen, ergänzt Antonia. "Wir werden weiter dafür kämpfen, einen kleinen Knirps zu haben", zeigen sie sich positiv gestimmt.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Christian Wolf im September 2022

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

