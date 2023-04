Es hat sich ausgetanzt: Dieses "Let's Dance"-Duo ist raus!

Für ein Tanzpaar ist heute der Traum vom Let's Dance-Pokal geplatzt! Am heutigen Abend stand eine besondere Folge der beliebten TV-Show an: Neben den sogenannten "Magic Moments" begeisterten die Kandidaten und deren Tanzpartner die Zuschauer mit den spannenden Duellen. Doch für ein Duo ist die aufregende Zeit im Studio jetzt vorbei: Sharon Battiste und Christian Polanc (44) flogen am Ende der heutigen "Let's Dance"-Show raus!

Die Moderatoren Daniel Hartwich (44) und Victoria Swarovski (29) verkündeten nach dem fulminanten Show-Abend, für welches Paar es sich nach der neunten Folge ausgetanzt hat. Am Ende mussten Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) sowie Sharon Battiste (31) und Christian Polanc zittern. Letztendlich flogen Sharon und Christian aus dem Rennen – sie dürfen nächste Woche nicht mehr gegen die anderen Paare im Viertelfinale antreten.

Für ein anderes Tanzpaar lief es dafür heute Abend umso besser! Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) räumten die volle Punktzahl ab – die Tochter von Boris Becker (55) und der Profitänzer bekamen von der Jury sowohl für ihren ersten Auftritt als auch für ihre zweite Performance jeweils 30 Punkte: Somit gingen sie mit einer Gesamtpunktzahl in Höhe von 60 Punkten an die Führung.

RTL Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

