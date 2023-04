Timon Krause vertanzt bei "Let's Dance" seine Depressionen

Timon Krause (28) brachte ein besonders emotionales Thema mit aufs Parkett! Am heutigen Abend stehen bei Let's Dance die sogenannten "Magic Moments" an: Die berühmten Kandidaten vertanzen in dieser Folge ihre Gefühle und Erlebnisse vor einem Millionenpublikum im TV-Studio. Der Mentalist hat sich für seine Performance eine sehr persönliche Thematik ausgesucht – und damit die Zuschauer und die Jury gerührt: Timon verarbeitete mit seinem "Let's Dance"-Tanz seine Depressionen!

In der heutigen "Let's Dance"-Folge präsentierte Timon gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) einen Freestyle zu einem rockigen Song – inklusive großer Bühnenshow mit Flammen. Dabei vertanzt er seine Erfahrungen mit Depressionen, die er in der Performance als "Dämonen" versinnbildlicht. "Ich hoffe, Menschen mit ähnlicher Krankheit können sich in meinem Tanz wiedererkennen und ich kann denjenigen Hoffnung damit spenden", erklärte Timon.

Timon konnte mit seinem Freestyle die Juroren Jorge Gonzalez (55), Motsi Mabuse (42) und Joachim Llambi (58) begeistern. Die drei Experten gaben dem 28-Jährigen und seiner Tanzpartnerin insgesamt 27 Punkte – jeder Juror zückte eine Neun.

Instagram / timonkrause Ekaterina Leonova und Timon Krause

Getty Images Timon Krause und Ekaterina Leonova

Instagram / joachim_llambi Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

