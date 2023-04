Kaia Gerber und Austin Butler verliebt auf dem Red Carpet

Happy in Love! Kaia Gerber (21) und Austin Butler (31) sind schon seit Ende 2021 zusammen und gelten als absolutes Traumpaar. Der "Elvis"-Darsteller und die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (57) hatten ihre Liebe anfangs noch geheim gehalten – doch jetzt zeigen die beiden ihre Zuneigung gerne der Öffentlichkeit. Egal ob beim Bummeln in der Stadt oder auf romantischen Dinner-Dates: Die zwei sind immer am Turteln. Genauso verliebt wirken Kaia und Austin auch auf dem roten Teppich in New York!

Auf der Time 100 Gala werden jedes Jahr die 100 einflussreichsten Menschen der Welt vom Time Magazine geehrt. Unter den zahlreichen geladenen Gästen waren unter anderem Austin und seine Liebste, die auf dem Red Carpet zusammen eine gute Figur machten. Während der Schauspieler im klassischen schwarzen Anzug überzeugte, glänzte Kaia mit einem bodenlangen hochgeschlossenen Kleid. In einem schönen Grauton fließt das Dress über ihre Hüften und gewährt dabei einen freizügigen Rückenausschnitt.

Kaia und Austin trennen zehn Jahre, doch trotzdem scheinen sie auf einer Wellenlänge zu schweben. Es sind Gerüchte im Raum, dass die Turteltäubchen schon nach der kurzen gemeinsamen Zeit zusammenziehen wollen. Außerdem soll Austin mit dem Gedanken gespielt haben, Kaia eines Tages einen Antrag zu machen.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler in NYC

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf dem roten Teppich

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im April 2023

