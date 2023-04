Katie Holmes "zutiefst besorgt" um Ex-Freund Jamie Foxx!

Katie Holmes (44) macht sich Sorgen um ihren Ex-Freund! Die Schauspielerin hatte sich 2019 von ihrem langjährigen On-off-Freund Jamie Foxx (55) getrennt. Die große Entfernung zu ihrem Partner und sein ausschweifendes Partyleben sollen der Dawson's Creek-Darstellerin gegen den Strich gegangen sein. Doch vor wenigen Wochen schockte ihr Ex mit besorgniserregenden Neuigkeiten: Während der Dreharbeiten für seinen neuen Film "Back in Action" musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Katie soll nun in großer Sorge um Jamie sein!

Wie Radar Online berichtet, sei sie laut Insidern überrascht von der schwerwiegenden Gesundheitskrise des Hollywoodstars. Da er weiterhin im Krankenhaus bleiben müsse, sei sie "zutiefst besorgt" um ihren Verflossenen. Die Quelle offenbarte außerdem, dass Katie und Jamie sich nach einer einvernehmlichen Trennung weiterhin gut verstehen sollen: "Sie haben viel Zeit miteinander verbracht, und sie wird sich immer um ihn kümmern."

TV-Moderator Nick Cannon (42), der mit dem Schauspieler befreundet ist, gab bereits ein erfreuliches Update über seinen aktuellen Zustand: "Er ist wach. Sie sagen, er ist ansprechbar, also, wir lieben es." Jamie sei derzeit auf dem Weg der Besserung und von seinen Liebsten umgeben. Was genau ihm fehlt, bleibt weiterhin unklar.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2020

