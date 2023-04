Laut Nick Cannon: Jamie Foxx ist "wach" und "ansprechbar"!

Vielversprechende Neuigkeiten von Jamie Foxx (55)! Der "Django Unchained"-Darsteller liegt seit knapp zwei Wochen im Krankenhaus: Während der Dreharbeiten seines neusten Filmes "Back in Action" hatte er einen medizinischen Notfall erlitten. In den vergangenen Tagen wurden nur spärliche Informationen zu seinem Zustand preisgegeben. Zuletzt soll der Schauspieler aber gute Fortschritte in der Klinik gemacht haben. Nun gibt es ein weiteres erfreuliches Update von Jamies Freund Nick Cannon (42)!

Wie der 42-Jährige im Gespräch mit Entertainment Tonight erzählt, habe Jamie selbst ihm die Erlaubnis gegeben, über seinen Gesundheitszustand zu sprechen "Er ist wach. Sie sagen, er ist ansprechbar, also, wir lieben es." Sein Kumpel habe sich bereits gut erholen können: "Ich weiß, dass es ihm viel besser geht, weil ich gerade dabei bin, etwas Besonderes für ihn zu planen", erklärt Nick. Aber auch er verrät dabei nicht, was genau seinem Kumpel fehlt.

Zahlreiche Fans und auch Schauspielkollegen schickten dem Hollywoodstar bereits Genesungswünsche. So auch der "Big Mommas House"-Darsteller Martin Lawrence (58) im Interview mit Extra. "Ich habe gehört, dass es ihm besser geht... Ich bete jeden Abend für ihn. Ich wünsche ihm nur das Beste, denn er ist einer der Besten, die wir in Hollywood haben."

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im April 2021

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx im März 2023

Getty Images Nick Cannon, 2022

