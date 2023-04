So stylish zeigt sich schwangere Rihanna auf dem Red Carpet!

Rihanna (35) strahlt mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette! Erst im Februar hatte die Sängerin während ihres Auftritts beim Super Bowl für eine große Überraschung gesorgt: Sie ist zum zweiten Mal schwanger. Immer wieder begeistert sie seitdem mit stylishen, figurbetonten Schwangerschaftslooks und setzt damit ihren Babybauch perfekt in Szene. Jetzt überrascht Rihanna bei einem Red-Carpet-Auftritt hingegen in einem modischen, bauchumschmeichelnden Jeansouftit.

Anlässlich der Paramount-Pictures-Präsentation bei der CinemaCon in Las Vegas zeigte sich die 35-Jährige am Donnerstag in einem All-Denim-Look auf dem roten Teppich. Neben einer weiten Jeans mit integrierten Stiefeln bestand das Outfit der werdenden Zweifachmama auch aus einem bodenlangen Jeanskleid in Stonewashed-Optik mit hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie eine funkelnde Halskette mit blauen Glitzersteinen.

Für ihre stylishen Looks wird Rihanna nicht nur von ihren Fans gefeiert. Auch Model Lori Harvey (26) ist immer wieder begeistert von den Outfits der Sängerin. "Sie ist eine Mode-Ikone", schwärmte die 26-Jährige vor wenigen Wochen in einem Interview mit People. Sie sei ein großer Fan des persönlichen Stils der "Diamonds"-Interpretin.

Alex J. Berliner/ABImages Rihanna, April 2023

Alex J. Berliner/ABImages Rihanna, Musikerin

Getty Images Lori Harvey, Model

