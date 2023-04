Blanker Babybauch: Rihanna begeistert im lässigen Sport-Look

Rihanna (35) zeigt erneut, was ihr Kleiderschrank so zu bieten hat. Beim Super Bowl hatte die Sängerin während ihres Auftritts bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Wie schon während ihrer ersten Schwangerschaft, begeistert die "We Found Love"-Interpretin auch dieses Mal ihre Fans gerne mit stylishen Outfits. So auch jetzt: Rihanna präsentiert ihren blanken Babybauch in einem lässig sportiven Look!

Paparazzi lichteten die 35-Jährige am Donnerstagmorgen in New York auf dem Weg zum Flughafen ab. Für ihre Reise warf sich die werdende Zweifachmama in ein ziemlich bequemes Outfit, das ihre pralle Babykugel perfekt in Szene setzte. Die Unternehmerin wählte ein weißes Bustier zu einer lässigen weiten Jogginghose. Darüber trug sie einen auffälligen, dünnen Mantel. Ihren Look rundete die aus Barbados stammende Beauty mit weißen Sneakern ab – eine Cap sowie eine Sonnenbrille durften ebenfalls nicht fehlen.

Die Musikerin kann aber auch sexy! Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die "Diamonds"-Interpretin gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) vor einem Hotel in New York. In einem hautengen roten Zweiteiler, bestehend aus einem langen Oberteil und einer Hose mit weit auslaufendem Bein, hatte sich Rihanna mit ihrem Liebsten einen schönen Tag gemacht. Dazu kombinierte sie eine auffällige, glitzernde Halskette.

Rihanna, Sängerin

Rihanna, Musikerin

Rihanna und A$AP Rocky in New York, April 2023

