Komplett: Diese Stars sind bei James Cordens letzter Show!

Sie erweisen ihm die Ehre! James Cordens (44) Erfolgsformat "The Late Late Show" kommt nach knapp acht Jahren zu einem Ende – die letzte Folge soll am 27. April erscheinen. Aktuell kursieren Gerüchte, dass One Direction im Rahmen dieser letzten Episode eine Reunion feiern könnte. Auf ein Mitglied der Erfolgsband können sich die Directioners zumindest schon einmal mit Sicherheit freuen: Harry Styles (29) und auch der Schauspieler Will Ferrell (55) werden bei James' letzter Show dabei sein!

Wie Deadline berichtet, stehe dies mittlerweile fest und sei bestätigt. Vor allem Harry wurde in den vergangenen Jahren fast schon als Dauergast im Rahmen der "The Late Late Show" gefeiert. In den finalen Wochen der Erfolgssendung sollen außerdem Hollywood-Größen wie Ben Affleck (50), Jennifer Garner (51), Kate Hudson (43), Mila Kunis (39) oder auch der Kardashian-Clan der britischen TV-Bekanntheit einen Besuch abstatten.

Auch wenn James' Show als großer Erfolg gefeiert wurde, gab es durchaus auch negative Stimmen, die behaupten, der TV-Host habe am Set der Sendung gemobbt. Der Fernsehregisseur Craig Duncan berichtete via Social Media: "James ist der schwierigste und unausstehlichste Moderator, mit dem ich je gearbeitet habe. Er ist ein Tyrann."

Getty Images James Corden im Jahr 2016

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images James Corden, TV-Host

