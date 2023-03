Herrlich bodenständig: Die Obamas machen Sydney unsicher

Michelle (59) und Barack Obama (61) genießen ihre Zeit in Sydney! Die Rechtsanwältin und der ehemalige US-Präsident sind bereits seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Insbesondere während der Amtszeit des gebürtigen Hawaiianers von 2009 bis 2017 hatte die Familie im Fokus der Öffentlichkeit gestanden. Auch heute ist das Paar noch sehr hoch in der Gesellschaft angesehen. Doch auch Michelle und ihr Barack sind manchmal ganz privat: so wie aktuell bei ihrem Besuch in Australien.

Bilder, die DailyMail vorliegen, zeigen die einstige First Lady und ihren Liebsten auf den Stufen des Opernhauses am Hafen von Sydney. Obwohl er seit mehr als fünf Monaten keinen öffentlichen Auftritt mehr mit seiner Frau hatte, zeigte sich der 61-Jährige wie immer staatsmännisch und winkte der bewundernden Menge zu. Michelle hingegen machte sich eher unbeeindruckt im natürlichen, ungeschminkten Look auf den Weg zum Auto.

Kürzlich hatte die Zweifachmama preisgegeben, wie erstaunt sie über die Reife ihrer Töchter sei. Michelle hatte erzählt, dass Sasha (21) und Malia (24) während eines Besuches verlangten, dass ihre Eltern Untersetzer benutzen. Die Autorin habe daraufhin gescherzt: "Ihr habt in meinem Haus nie einen Untersetzer benutzt. Und jetzt, wo es eure Sachen sind, wollt ihr euch darum kümmern?" Sie hatte allerdings auch hinzugefügt, dass es eigentlich genau das sei, was eine Mutter sehen will.

Media-Mode / SplashNews.com / ActionPress Michelle Obama im März 2023 in Sydney

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

