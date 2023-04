Trixi Giese und ihr Samy treten erstmals als Ehepaar auf!

Trixi Giese (23) und Samy Neo steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Erst im Februar machten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Fotograf ihre Verlobung öffentlich – nur einen Monat später schritten sie schon vor den Traualtar. Ehefrau zu sein, ist für Trixi ein völlig neues Gefühl. Nun zeigten sich Samy und sie auch zum ersten Mal seit der Hochzeit zusammen auf einer Veranstaltung!

Am Donnerstag waren Trixi und Sam bei einem Bild-Event zu Gast. Fotos zeigen, wie sich die Turteltauben umarmen und mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera schauen. "Samy macht mich glücklich. Das ist so die erste Antwort, die ich hätte. Wir machen uns gegenseitig glücklich", schwärmte das Model. Samy bestätigte das und betonte, dass er sich aber auch sehr über die gemeinsame Wohnung freue: "Es ist echt schwer in Berlin. Wir haben lange gesucht und hart gekämpft und endlich hat es geklappt."

Bis die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen, dürfte es noch etwas dauern. Gemeinsamer Nachwuchs sei zwar ein Thema – doch im September hatte Trixi gegenüber Promiflash klargemacht: "Wir sind gerade im Beruflichen unterwegs und wir schätzen es einfach sehr, dass wir einander haben und mal schauen, wie es so weitergeht."

Instagram / samyneo Trixi Giese und Samy Neo im März 2023 in Berlin

Instagram / CiuXSqMs7Ie Trixi Giese und ihr Freund Samy

ActionPress Trixi Giese und Samy Neo, Influencer

Denkt ihr, dass Trixi und Samy ihre Nachwuchspläne im nächsten Jahr angehen werden? Ja, mit Sicherheit! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



