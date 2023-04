Kurz vor der Krönung: König Charles macht bei Fackellauf mit

König Charles (74) nimmt noch ein paar letzte Termine wahr! Schon in wenigen Tagen steht ein ganz besonderes Ereignis im britischen Königshaus an: Charles wird offiziell zum neuen König gekrönt und tritt somit in die Fußstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96). Vor dem großen Tag sind die Royals aber noch fleißig am Arbeiten. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) bezaubern in Wales. Und Charles schwingt die Fackel!

Der Monarch begrüßte am Freitag alle Freiwilligen des Australian Legacy Torch Relays im Buckingham Palace. Mit dem Fackelumzug wurde aller gefallenen australischen Veteranen gedacht und zudem das hundertjährige Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation gefeiert. Neben den Freiwilligen fand sich auch der 74-Jährige ein und wirkte, wenn auch weiter abseits, bei dem Fackellauf mit. Dabei hatte Charles offensichtlich seinen Spaß – und hielt hier und da einen kleinen Plausch.

Noch wirkt Charles sehr entspannt. Doch könnte sich das möglicherweise an seinem Krönungstag ändern? Schließlich besteigt er dann nicht nur den Thron, sondern auch sein Sohn Prinz Harry (38) reist nach London. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn soll seit Jahren zerrüttet sein.

