Llambi weint fast nach Anna Ermakovas "Let's Dance"-Auftritt

Was für eine emotionale Performance von Anna Ermakova (23)! Seit Wochen begeistert die Tochter von Boris Becker (55) und Angela Ermakova die Let's Dance-Zuschauer. Mit ihrer sympathischen Art und ihrem Tanztalent hat sie ganz Deutschland längst verzaubert. Doch das war nicht immer so: Im Zuge ihres Magic Moments sprach sie offen darüber, wie hart es war, im Schatten ihrer bekannten Eltern aufzuwachsen – und ständig von der Öffentlichkeit beobachtet und verurteilt zu werden. Annas berührende Story brachte beinah das gesamte "Let's Dance"-Studio zum Weinen... Sogar den sonst so ernsten Joachim Llambi (58)!

Direkt nach ihrem Auftritt zeigte ein Kamera-Schwenk durchs Publikum, dass sich viele Zuschauer und Kandidaten die Augen abwischen mussten. Auch am Jury-Pult kullerten einige Tränen – vor allem bei Motsi Mabuse (42), die für ihr hohes Lob an die 23-Jährige mehrfach ansetzen musste. Doch dann folgte die große Überraschung: Llambi, der wirklich nicht leicht zu beeindrucken und für seine strenge Art bekannt ist, hatte Tränen in den Augen! Mit einem hörbaren Kloß im Hals schwärmte er: "Du hast es geschafft, dich in dieser Show von deinen ganzen Altlasten [...] so lösen zu können. Du bist so selbstständig, eine so selbstbewusste, junge Frau geworden. Das ist das Wichtigste!"

Auch Anna selbst war nach ihrer Performance in Tränen aufgelöst und brachte nach all dem Lob kaum ein Wort heraus. Am Ende erntete sie wenig überraschend die volle Punktzahl für ihren Magic Moment: 30 Punkte! Für ihr Bachata-Duell gegen Sharon (31) bekam sie dann noch mal die Höchstwertung. Hat euch ihr Magic Moment auch so umgehauen? Stimmt ab!

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

