Nach Seitenhieb von Ex Yasmin: Alexander Golz schießt zurück

Das lässt Alexander Golz (26) nicht auf sich sitzen! Während der Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise verliebte sich der Realitystar in Yasmin Vogt (24). Doch bereits kurz danach wurde bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. Der Grund: Alex soll Yasmin auf einem Event fremdgegangen sein. Mittlerweile ist die Beauty mit dem sechs Jahre jüngeren Influencer Garry Secret zusammen – und mit dem erlaubte sich die TV-Bekanntheit einen Witz auf Kosten ihres Ex: Auf TikTok posteten die beiden einen Clip, in dem sie darüber scherzen, etwas gegen den Namen Alex zu haben. Wie dieser nun auf den Seitenhieb seiner Ex reagiert, erfahrt ihr Promiflash-Video!

