Rihanna synchronisiert Schlumpfine im neuen Schlümpfe-Film!

Die Fans können sich auf 2025 freuen! Rihanna (35) überzeugt nicht nur in ihren Songs mit ihrem unglaublichen Klang – sie leiht auch fiktiven Charakteren ihre Stimme. Im Jahr 2015 hatte die Powerfrau in der Animation "Home - Ein smektakulärer Trip" eine Hauptrolle vertont. Außerdem steuerte die Musik-Ikone drei Songs zum Soundtrack bei. Auch beim neuen "Schlümpfe"-Film soll die bald zweifache Mutter dabei sein – Rihanna soll Schlumpfine synchronisieren und Originalmusik für den Film aufnehmen!

Wie Just Jared berichtet, ist der Zeichentrickfilm 'Schlümpfe' von Paramount und Nickelodeon noch unbetitelt, soll aber am 14. Februar 2025 in die Kinos kommen. Der 35-jährige Superstar wird zum einen als Produzentin für den Film fungieren und zum anderen der Schlümpfin Schlumpfine ihre Stimme leihen. Der Streifen wird als komödiantisches, musikalisches Abenteuer beschrieben, indem sich aufgemacht wird, eine der größten Fragen des Lebens zu beantworten: Was ist ein Schlumpf?

Auf der CinemaCon in Las Vegas bewarb Rihanna ihre neue Produktion und zog dabei mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Passend zu der Farbe der Schlümpfe präsentierte sich die "Umbrella"-Interpretin in einem bodenlangen Jeanskleid in Stonewashed-Optik mit hohem Beinschlitz. Ihr Babybauch wurde von dem XXL-Kleid schön umschmeichelt.

