Schwangere Vanessa Ciomber fühlt sich unwohl in ihrem Körper

Vanessa Ciomber hat sich noch nicht wirklich an ihre Babykugel gewöhnt. Das Model und ihr Verlobter Philipp Stehler (34) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Während die sportliche Blondine früher gerne ihren durchtrainierten Körper im Netz präsentierte, wächst ihr Babybauch von Tag zu Tag. An ihre Gewichtsveränderung scheint sich Vanessa noch nicht gewöhnt zu haben. Jetzt gab sie zu, sich teilweise ganz furchtbar in ihrer eigenen Haut zu fühlen.

"Sportlich-schlank ist so das, wie ich mir selber am besten gefalle", gab die Blondine in ihrer Instagram-Story zu. Doch in der Schwangerschaft habe sich ihr Körper enorm verändert. Und das mache Vanessa ordentlich zu schaffen: "Wenn ich ganz ehrlich sein soll, fühle ich mich den einen Tag superwohl und sexy und den anderen Tag ganz furchtbar." Dennoch sei es ein schönes Gefühl, ihren Kleinen im Bauch zu tragen.

Erst kürzlich verrieten die werdenden Eltern das Babygeschlecht. Auf einer Gender-Reveal-Party ließen die beiden einen Luftballon platzen. Das blaue Konfetti offenbarte daraufhin: Vanessa und Philipp bekommen einen kleinen Sohn. "Jetzt geht es mir ganz komisch", erklärte Papa Philipp sichtlich gerührt.

Instagram / philipp_stehler Vanessa Ciomber und Philipp Stehler im April 2023

Instagram / vanessaciomber Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, 2021

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler und Vanessa Ciomber im März 2023

