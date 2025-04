Steven Spielberg trauert um langjährigen Pressesprecher (†)

Regisseur Steven Spielberg (78) hat den Verlust seines langjährigen Pressesprechers Marvin Levy betrauert. Er verstarb am 7. April im Alter von 96 Jahren und war über fünf Jahrzehnte ein treuer und unverzichtbarer Partner für Spielberg und dessen Produktionsfirma Amblin Entertainment. "Marvins Tod ist ein enormer Verlust für mich und die gesamte Branche", erklärte Spielberg in einem emotionalen Statement, das Deadline vorliegt. Marvin hatte 2018 als erster und bislang einziger Kommunikationsprofi überhaupt einen Ehren-Oscar erhalten.

Marvin gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten im Bereich Film-Marketing und war maßgeblich an der erfolgreichen Vermarktung zahlreicher Spielberg-Meisterwerke wie "E.T", "Der Soldat James Ryan" und "Die Farbe Lila" beteiligt. Neben den Projekten seines berühmten Klienten arbeitete er auch an der Promotion von Filmklassikern wie "Ben Hur", "Taxi Driver", "Shrek" und "Gladiator", was ihm in der Filmbranche höchste Anerkennung einbrachte. Spielberg hob hervor, dass Marvin besonders für seine Kreativität und Integrität geschätzt wurde: "Er war eine wahre Ausnahmeerscheinung in seiner Arbeit und eine Inspiration für alle, die das Glück hatten, von ihm zu lernen."

Marvin begann seine Karriere in einer Ära, in der Filmwerbung noch in den Kinderschuhen steckte – und war bekannt für seine Leidenschaft, neue Wege in der Vermarktung zu gehen. 2024, mit 95 Jahren, zog er sich aus dem Berufsleben zurück. Privat war Marvin ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler, der die Menschen mit seinem Humor und seiner Bescheidenheit begeisterte. Spielberg beschrieb ihn als das "Gesicht von Amblin", das nicht nur die Medien, sondern auch jeden am Filmprozess Beteiligten mit unermüdlichem Enthusiasmus inspirierte. "Er liebte seine Arbeit und unser Geschäft", fasste Steven den Eindruck zusammen, den Marvin über Jahrzehnte hinterließ.

Getty Images Marvin Levy, Pressesprecher von Steven Spielberg

Getty Images Steven Spielberg, Januar 2018

