Adele in erster Reihe bei Basketball-Date mit Rich Paul!

Ganz vorne für hautnahes Feeling! Sängerin Adele (34) und ihr Partner Rich Paul (41) machten ihre Liebe im Sommer 2021 offiziell. Die "Someone Like You"-Interpretin hat bei dem Sportmanager nach ihrer schmerzhaften Scheidung von Simon Konecki (49) wieder Halt gefunden und blickt positiv mit ihm in die Zukunft. Ihr erstes öffentliches Date verbrachten die beiden bei einem Spiel der NBA Finals – und auch jetzt wurden Adele und Rich wieder bei einem Basketballspiel gesehen!

Die beiden wurden dabei fotografiert, wie sie am Freitagabend Seite an Seite das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies aus der ersten Reihe verfolgten. Die "Easy on Me"-Sängerin trug ein lässiges graues Sweatshirt und eine Jogginghose von Klutch Athletics, einer Marke, die von ihrem Partner mitkreiert wurde. Rich beobachtete das Spiel in einem weiß-grün gemusterten Trainingsanzug. Mit Cola und Popcorn ausgestattet, ließen sich die NBA-Fans keine Minute entgehen.

"Gott sei Dank bin ich ein großer Basketballfan", freute sich Adele in einem Live-Stream-Event zur Premiere ihres Musikvideos "I Drink Wine". So könne sie mehr Zeit mit ihrem Liebsten verbringen. "Ich war noch nie so verliebt wie jetzt. Ich bin besessen von ihm", verriet das Stimmwunder. Sie wäre auch absolut wieder bereit, neu zu heiraten und noch mal Mutter zu werden.

Getty Images Adele in der ersten Reihe bei einem Basketballspiel

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele, Sängerin

