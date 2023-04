Anne Wünsche will eine eigene Wohnung auf Mallorca kaufen

Anne Wünsche (31) hat sich offenbar wieder in die sonnige Insel verliebt. Vor wenigen Tagen hatte sich die Influencerin mit schockierenden Neuigkeiten an ihre Fans gewendet: Sie war schwanger und hatte das Kind abtreiben wollen. Wenig später gewährte sie schließlich Einblicke in den Abbruch ihrer Schwangerschaft. Aktuell lenkt sich die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit Freundinnen auf Mallorca ab – und plant nun sogar wieder öfter auf der balearischen Insel zu verweilen!

Via Instagram teilt Anne aktuell Eindrücke von ihrem Malle-Mädelstrip. Dabei verrät sie auch, dass sie die kurze Zeit, in der sie eine Wohnung auf der Insel angemietet hatte, ziemlich vermissen würde. Deshalb will die Dreifachmama offenbar Nägel mit Köpfen machen und dort in Zukunft eine eigene Bleibe besitzen! Jetzt warte ich auf die anderen Angebote und dann muss ich wieder hier herkommen und mir die Wohnungen angucken. [...] Also irgendwann. [...] Jetzt miete ich keine, jetzt möchte ich eine kaufen", freut sich die 31-Jährige.

Für ihren Trip auf die Partyinsel kassierte Anne eine Menge Kritik – immerhin hatte sie den Abbruch ihrer Schwangerschaft erst kurz vorher publik gemacht. "Erst ein Menschenleben auslöschen und danach in Urlaub und so tun, als ob nichts wäre. Das kann man nicht verstehen" oder "Und Donnerstag erst mal nach Malle feiern. Ich würde die Zeit jetzt eher mit den Kids verbringen und nicht schon wieder kinderfrei machen", ärgerten sich unter anderem zwei Abonnenten in der Kommentarspalte unter einem ihrer Urlaubsbeiträge.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de