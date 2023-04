Nach Abtreibung: Anne Wünsche hat Lust auf Party machen

Anne Wünsche (31) hat Bock zu feiern! Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Fans im Netz schockiert verkündet, dass sie nach drei Kindern wieder schwanger ist. Da sie das Kind auf keinen Fall behalten wollte, plante sie eine Abtreibung durchführen zu lassen. Am Mittwoch war dann ihr Termin im Krankenhaus und Anne brach ihre Schwangerschaft ab. Das scheint sie inzwischen gut verkraftet zu haben, denn: Anne fliegt diese Woche nach Mallorca!

"Am Donnerstag geht es schon los, von Donnerstag bis Sonntag", berichtet die Influencerin in ihrer Instagram-Story von ihrem anstehenden Urlaub. Den habe sie vor Monaten schon gebucht. Gemeinsam mit zwei Freundinnen werde sie auf die spanische Insel fliegen. "Ohne Kinder, bisschen Party, bisschen Malle, bisschen Spaß haben, bisschen gute Laune", erklärt Anne.

Bei ihren Abonnenten kommt das allerdings eher weniger gut an: "Erst ein Menschenleben auslöschen und danach in Urlaub und so tun, als ob nichts wäre. Das kann man nicht verstehen" oder "Und Donnerstag erstmal nach Malle feiern. Ich würde die Zeit jetzt eher mit den Kids verbringen und nicht schon wieder kinderfrei machen", kommentieren zwei User Annes aktuellsten Post auf der Plattform.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de