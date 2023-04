So süß gratuliert Audrey Purcell Papa Dominic zur Verlobung

Sie freut sich für ihren Papa! Dominic Purcell (53) war unter anderem für seine schauspielerische Leistung in der Serie "Prison Break" bekannt geworden. Von 1998 bis 2008 war der Australier mit der Filmproduzentin Rebecca Williamson verheiratet, mit der er vier gemeinsame Kinder hat. Seit einigen Monaten ist er mit Tish Cyrus (55) liiert – mit der er sich jetzt verlobte. Dominics Tochter Audrey freut sich sehr für ihren Vater!

"Herzlichen Glückwunsch an meinen Dad und Tish!", schreibt die Blondine in ihrer Instagram-Story. "Danke, dass ihr so ein schönes Beispiel für Liebe seid", schwärmt Audrey und macht eine süße Liebeserklärung: "Ich liebe euch beide so sehr – für immer!"

Ihre Verlobung verkündete Tish überglücklich auf Social Media: "Eintausendmal Ja!", kommentierte die Mutter von Miley Cyrus (30) ihr Posting auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, dass das glückliche Paar zeigt, wie es sich eng in den Armen hält. Auch einen Blick auf ihren Verlobungsring gewährte sie ihren Fans.

Instagram / audreypurcell Audrey Purcell, Tochter von Dominic Purcell

Instagram / dominicpurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus mit ihrem Verlobungsring

