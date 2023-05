Abbruch von "Temptation Island"-Date: Loreen erklärt sich

So schlecht ging es Loreen Schenke wirklich! Gemeinsam mit drei weiteren Paaren stellen die Beauty und ihr Freund Adam im ultimativen Temptation Island-Test ihre Treue unter Beweis. Während des berüchtigten Lagerfeuers konnten die vergebenen Frauen bereits sehen, was ihre Partner in der Männer-Villa treiben – bis auf Loreen. Die Ungewissheit, nicht zu wissen, was ihr Freund mit den Single-Ladys treibt, scheint der 22-Jährigen ordentlich zuzusetzen: Während eines Gruppendates flüchtete sie weinend. Gegenüber Promiflash erklärte Loreen jetzt ihren Gefühlsausbruch...

"In dem Moment, als ich das Yoga-Date verlassen habe, sind mir plötzlich 1000 Dinge durch den Kopf gegangen. Du weißt nicht, wie es deinem Partner geht, ob er an dich denkt oder er mich eventuell schon vergessen hat. Du fängst plötzlich an zu zweifeln, ob die Beziehung wirklich so stark ist", erklärte die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin im Promiflash-Interview. Dass sie bereits seit fünf Tagen keine Bilder von ihrem Liebsten gesehen hatte, verunsicherte Loreen: "Man weiß ja auch nicht, ob ich extra keine Bilder bekommen habe, weil Adam vielleicht etwas Schlimmes gemacht hat [...]. Ich hatte so ein Kopfkino und konnte meine Tränen dann einfach nicht mehr zurückhalten."

Zurück in der Frauen-Villa fühlte sich der Realitystar allerdings gut aufgehoben, wie Loreen ebenfalls gegenüber Promiflash verriet: "Die Single-Männer kümmern sich immer super um mich, sind immer für mich da [...]. Genauso wie die Mädels, wir sind ein Super-Team und immer füreinander da."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Loreen und Adam, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

Anzeige

Temptation Island, RTL Charline und Loreen, "Temptation Island" 2023

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Tatum, Loreen, Sarah und Charline bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de