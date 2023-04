Während Date: "Temptation Island"-Loreen flüchtet heulend!

Sie wurde total emotional! In der Treuetest-Show Temptation Island ging es schon gut zur Sache – vor allem die vergebenen Männer scheinen vergessen zu haben, dass sie in einer Beziehung sind. Beim Lagerfeuer konnten die vergebenen Girls schon sehen, was ihre Partner mit den Verführerinnen fabrizieren – bis auf Loreen. Es scheint ihr zuzusetzen, bis zu dem Zeitpunkt nicht zu wissen, was ihr Adam macht. Deshalb flüchtet Loreen sogar von einem Gruppendate!

In der fünften Folge haben die Ladys ein Yoga-Date mit ihren Verführern – doch dann ist es plötzlich gar nicht mehr so Zen. "Als wir dalagen, die Ruhe dann kam, hat sie sich, glaube ich, ein bisschen Kopf gemacht", erklärt Kevin den Moment, in dem Loreen plötzlich heulend weggelaufen ist. Er findet es schade, dass sie ihn beim Date hat sitzen lassen – doch anscheinend hatte sie gute Gründe.

"Alle wissen ein bisschen, was mit ihren Freunden ist und ich weiß so gar nichts. Den ganzen Tag hat man Gedanken, was macht die andere Person. Diese Ungewissheit macht einen krass fertig", gibt Loreen Einblicke in ihr Seelenleben. Sie schätze Adam zwar nicht so ein, dass er sie verletzen würde – die Bilder der anderen Jungs scheinen ihr doch Angst zu machen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Temptation Island, RTL Loreen und Kevin, "Temptation Island" 2023

RTL Sarah, Tatum, Loreen und Charline, "Temptation Island"-Kandidatinnen

RTL / Frank J. Fastner Loreen und Adam, "Temptation Island"-Kandidaten 2023

