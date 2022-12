Neuer "Indiana Jones"-Trailer zeigt Harrison Ford verjüngt

Harrison Ford (80) gibt als Indiana Jones immer noch alles. Mittlerweile stand der Hollywoodstar bereits fünfmal als schatzsuchender Archäologe vor der Kamera. Allerdings wurde in den vergangenen Monaten immer wieder spekuliert, ob er aufgrund seines Alters eine seiner berühmtesten Rollen an den Nagel hängt. Und als möglicher Nachfolger wurde Chris Pratt (43) gehandelt. Aber bisher scheint das nicht der Fall zu sein: Im neuen "Indiana Jones"-Trailer schwingt ein verjüngter Harrison die Peitsche.

Gestern veröffentlichte Disney den ersten Trailer zum fünften "Indiana Jones"-Abenteuer. Unter dem Titel "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" wird der Film 2023 in die Kinos kommen. Dabei fällt vor allem auf, dass die Handlung offenbar in verschiedenen Jahrzehnten spielt. Einige Szenen zeigen den jungen Indy unter anderem in den 60ern. Aber auch hier stand Harrison selbst vor der Kamera: Der Hauptdarsteller wurde wohl per Computertechnik zurück in seine Jugend versetzt. Dabei handelt es sich um eine in Hollywood übliche Technik, die De-Aging genannt wird. Auch Martin Scorsese (80) nutzte das Prinzip im Film "The Irish Man" für die Verjüngung von Robert De Niro (79).

Neben Harrison reihen sich andere große Namen in die Besetzung des neuen "Indiana Jones"-Teils ein, von denen einige schon im Trailer zu sehen sind. Unter anderem ist Der Herr der Ringe-Star John Rhys-Davies mit dabei, aber auch die Hollywoodstars Antonio Banderas (62) und Mads Mikkelsen (57).

Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Mai 2022 in Kalifornien

Anzeige

ActionPress Harrison Ford in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de