Mit Privatstrand und Co.: Sofia Richie genießt Flitterwochen

Sofia Richie (24) und Elliot Grainge haben eine traumhafte Zeit zusammen! Vor knapp zwei Wochen fand die Promi-Hochzeit des Jahres statt: Die Tochter von Lionel Richie (73) und der britische Plattenmanager gaben sich in Südfrankreich ganz romantisch das Jawort. Im Anschluss an die feierliche Zeremonie ging es für die Frischvermählten auf die Malediven. Dort verbringen die beiden aktuell ihre Flitterwochen, bei denen Luxus ganz weit oben auf der Liste steht!

Auf ihrem TikTok-Profil gab die 24-Jährige ihren Fans weitere Einblicke in ihren Liebesurlaub. In dem Clip ist unter anderem zu sehen, wie Sofia und Elliot ein romantisches Abendessen am Privatstrand und ihre Zweisamkeit genießen. Ebenfalls nicht fehlen durften Cocktails, die eigens für das Brautpaar kreiert und nach ihnen benannt wurden. Auch für die passende Unterhaltung wurde gesorgt – das Resort bot Sofia und Elliot ein Freiluftkino, mit einer privaten Filmvorführung für die zwei.

Die User können von Sofias Eindrücken nicht genug kriegen und verlangen noch mehr Einblicke: "Ich liebe es, wie sie uns an ihren Flitterwochen teilhaben lässt, sie ist so wunderschön, einfach und charismatisch." Ein weiterer schrieb: "Das ist so süß und ich bin so dankbar, dass du es mit uns teilst."

Elliot Grainge mit Sofia Richie, Januar 2022

Die Cocktails von Sofia Richie und Elliot Grainge

Elliot Grainge in den Flitterwochen

