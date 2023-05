Nach Charles' Krönung: Prinz Harry will sofort nach Hause!

Wie lange wird Prinz Harry (38) tatsächlich im Vereinigten Königreich bleiben? Am kommenden Samstag wird die Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) in der Westminster Abbey in London stattfinden. Trotz seiner Anschuldigungen gegen die königliche Familie wird auch der Wahlamerikaner für die Feierlichkeiten in seine Heimat reisen. Nun wurde bekannt: Harry will unmittelbar nach der Zeremonie zurück in die USA fliegen!

Wie Mirror berichtet, hat Harry offenbar nicht vor, länger als unbedingt notwendig in London zu bleiben. Der Grund: Der 38-Jährige will pünktlich zum vierten Geburtstag seines Sohnes Archie (3) zurück in seiner Wahlheimat Montecito sein – der Ehrentag des Kleinen fällt nämlich auf denselben Tag wie die royalen Feierlichkeiten für den neuen Monarchen. So soll Harry bereits geplant haben, seinen Rückflug nur zwei Stunden nach Ende der Krönung anzutreten.

Eine allzu wichtige Rolle würde Prinz Harry bei der Krönungszeremonie ohnehin nicht einnehmen. Dessen ist sich zumindest der langjährige Butler von Prinzessin Diana, Paul Burell, sicher. "Er wird zehn Reihen weiter hinten sitzen. Er wird seinen Bruder oder seinen Vater während dieser Zeit nicht einmal sehen", erklärte er, als er mit GB News über die bevorstehende Veranstaltung sprach.

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, April 2015

Chris Allerton © SussexRoyal König Charles, Prinz Harry und Baby Archie

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

