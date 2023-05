Nur kurz gedatet: Noel Gallagher ist wieder auf dem Markt!

Noel Gallagher (55) ist wieder Single! Die Ehe des einstigen Oasis-Sängers war vor wenigen Monaten nach 22 gemeinsamen Jahren gescheitert: Der Musiker und seine Frau Sara McDonald trennten sich. Wenig später war der Rockstar aber wieder mit einer neuen Frau unterwegs gewesen: mit der Autorin Dorothea Gundtoft. Aber auch diese junge Romanze hat nun wohl ihr Ende gefunden: Noel und Dorothea daten nicht mehr!

Wie ein Insider gegenüber The Sun ausplaudert, sollen Noel und Dorothea von nun an getrennte Wege gehen – der Grund dafür soll sein, dass die beiden keine Zeit zum Daten gefunden haben. "Noel und Dorothea haben einige Verabredungen genossen, aber es kam nie in Gang. Sein Zeitplan für die Promotion seines neuen Albums ist zermürbend und es war schwer für sie, sich zu sehen [...]", meinte die Quelle.

Noch im März hatten Informanten aus dem Umfeld des Sängers erzählt, dass Noel Dorothea ziemlich gut gefunden hatte: "Dorothea ist sehr glamourös, aber auch extrem smart, erfolgreich und kultiviert – genau sein Typ", hieß es damals.

Noel Gallagher, ehemaliges Oasis-Mitglied

Noel Gallagher, Musiker

Noel Gallagher im September 2022

